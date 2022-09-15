موسكو تنفي تعرض بوتين لمحاولة اغتيال

نفى السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية حول محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، في موسكو.

وعند سؤاله عن صحة الأمر من عدمه نفى بيسكوف ما ذكرته الصحيفة البريطانية قال إنها أخبار غير صحيحة، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وكان الرئيس الروسي دائما موضع تكهنات، سواء كان ذلك بسبب ثروته المزعومة، أم الروابط الأسرية، أو القضايا الصحية، خاصة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير الماضي.

وأحدث هذه التكهنات كان ما نشرته صحف بريطانية حول تعرض بوتين لمحاولة اغتيال، وقالت إن سيارة الرئيس الروسي تعرضت لهجوم بقنبلة، لكنه نجا منها وتم نقله لمكان آمن.

يذكر أن بوتين قد سافر صباح الخميس إلى سمرقند، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية بما في ذلك محادثات مع الرئيس الصيني.