كشف الفنان مصطفى كامل، المرشح على مقعد نقيب الموسيقيين، عن موعد انعقاد الانتخابات النقابية المقبلة، وبرنامجه الانتخابي، وخطته في التعامل مع مطربي المهرجانات حال فوزه.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد، أن انتخابات نقابة الموسيقيين على مقعد النقيب ستنطلق في 11 أكتوبر المقبل، ويوجد نحو 5 مرشحين حتى الآن.

بيّن المرشح على مقعد نقيب الموسيقيين، أن برنامجه الانتخابي هو الضمير والشرف وحسن التصرف في المال العام وإدارته بحكمة.

وأوضح أن الكلام المعسول في الانتخابات يكون كثيرا، لكنه قضى فترة نقيبا للموسيقيين، واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا لزملائه، لافتا إلى أن الأداء والأمانة والصدق والمتابعة بصفة مستمرة هو الذي يقيم النقابي.

أكد المرشح على مقعد نقيب الموسيقيين، عدم ترك أي فرصة للفساد أو القبول بأي تهاون في الواسطة والمحسوبية حال نجاحه، لافتا إلى أن ولاية الأمر ليست سهلة والعمل النقابي شاق وأن هدفه خدمة زملائه.

استطرد: لست دبلوماسيا في عملي أو منزلي والصراحة والحزم هدفي الأساسي، مضيفا أنه من عشاق أم كلثوم وفايزة أحمد وعبد الحليم حافظ، لكنه حال فوزه سيدير منظومة تداخل عليها لون فني جديد، ويجب مواكبة التطور في عالم الفن.

أوضح المرشح على مقعد نقيب الموسيقيين أنه وضع خطة للتعامل مع مطربي المهرجانات، من خلال استدعاء شخصيات من المؤثرين في الثقافة المصرية والاحتكام إلى آرائهم في التعامل مع هذه الظاهرة.

وذكر أنه يقف ضد الانحدار الفني والركاكة، مردفا: لا أريد انحدار ثقافي وأرفض اللون الرديء لبعض أغاني المهرجانات.