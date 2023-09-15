أوقاف دمياط تفتتح مسجد بدوي بصلاتي الجمعة والغائب على شهداء المغرب وليبيا

افتتحت مديرية أوقاف دمياط، مسجد "بدوي" في قرية الناصرية مركز فارسكور، على مساحة 550 مترا.

وأوضح الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف، في بيان له، اليوم الجمعة، أن المئات أدوا صلاة الجمعة اليوم في مسجد بدوي، كما أدوا صلاة الغائب على شهداء في زلزال المغرب، وكارثة إعصار ليبيا، والشهداء المصريين، وذلك بمناسبة افتتاحه بعد استكمال بنائه وفرشه، على مساحة 490 متر مساحة صافية، من إجمالي 550 مترا هي المساحة الكلية للمسجد، بتكلفة 6 ملايين جنيه، بينما قام الأهالي ببناء المئذنة بالجهود الذاتية.

وأكد سلامة، استمرار افتتاح المساجد في كل مكان، والذي يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى، مشيرا إلى وعي الدولة الكبير بعناية المساجد عناية خاصة، وأن ما تم افتتاحه من مساجد خلال هذه الفترة؛ سابقة تحسب للأوقاف، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد.