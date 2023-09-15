بريطانيا تعتزم إدراج العقوبات على إيران في قانون لمنع رفعها

تعتزم بريطانيا إدراج عقوبات مفروضة على إيران تتعلق بمعاهدة نووية دولية، في قانون للحيلولة دون رفعها الشهر المقبل.

وذكرت بريطانيا، إلى جانب فرنسا وألمانيا أن العقوبات ستظل سارية، بسبب استمرار عدم الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة(الاتفاق النووي) مع طهران، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الجمعة.

وتمنع العقوبات، التي من المقرر أن تبقي عليها الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة باسم "إي.3" إيران من تطوير صواريخ باليستية، قادرة على حمل أسلحة نووية وتمنع أي شخص من شراء أو بيع أو نقل الطائرات المسيرة والصواريخ من وإلى إيران.

وكان من المقرر أن تنقضي العقوبات في 18 أكتوبر، في إطار الاتفاق النووي متعدد الأطراف، الذي تم إبرامه قبل 8 سنوات.

وكان تم التفاوض على الاتفاق في عام 2015، بين إيران وأمريكا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية.

غير أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في عام 2018 إبان حكم الرئيس إنذاك دونالد ترامب وفرضت عقوبات مشددة على إيران.