تقارير: زيلينسكي يعتزم زيارة واشنطن عقب حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

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يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة واشنطن بعد كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك/ وفقا لما أفادت به وسائل إعلام أمريكية يوم الخميس.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست ووكالة بلومبرج للأنباء وشبكة سي إن إن نقلا عن مصادر حكومية أنه من المقرر أن يلتقي زيلنسكي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض وأن يجري محادثات مع أعضاء الكونجرس الأمريكي في الكابيتول الأسبوع المقبل.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان زيلينسكي سوف يلقي كلمة أمام الكونجرس كما فعل في كانون الأول/ديسمبر 2022.

ووفقا لمصادر من موقع "بانشبول نيوز" الإخباري السياسي، فإنه من المزمع أن يقوم برحلته إلى واشنطن يوم الخميس المقبل.

ومن المتوقع أن يطلب الرئيس الأوكراني خلال الزيارة الحصول على الدعم المستمر لبلاده في الحرب ضد روسيا.

ويضغط بايدن حاليا مع زملائه الديمقراطيين للحصول على أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات الإضافية للأغراض العسكرية والاقتصادية والإنسانية.

ووفقا لمعهد كيل للاقتصاد العالمي، فقد قدمت واشنطن بالفعل أكثر من 70 مليار دولار إلى أوكرانيا.