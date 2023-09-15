ميكالي: اللاعب المصري يشبه البرازيلي

يرى روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أن اللاعب المصري يشبه نظيره البرازيلي في الكثير من الجوانب.

وقال ميكالي في تصريحات تليفزيونية: «وافقت على تدريب المنتخب الأوليمبي المصري عندما وصلني العرض، حيث اعتبرته مشروعًا للمستقبل، خصوصًا أنني أملك خبرة كبيرة في تحسن مستوى اللاعبين الشباب».

وأضاف: «اللاعب المصري لديه بعض الملامح من نظيره البرازيلي وهذا سبب قبولي مهمة تدريب المنتخب الأوليمبي، حيث إنه يستوعب الجانب الخططي ويستطيع تحقيق نتائج سريعة».

وتابع: «بالفعل، هناك صعوبات في تجمع اللاعبين كل شهر، لكن منتخب مصر من خلال التدريبات الجادة والتنظيم، يمكنه مواجهة أي منافس، والأهم أن اللاعب المصري يملك الروح وعندما يكون تحت ضغط، يكون لديه استيعاب غير طبيعي».

وتطرق ميكالي عن فترة تواجده على رأس الجهاز الفني لمنتخب البرازيل الأوليمبي، قائلا: «قيادة المنتخب البرازيلي الأوليمبي أمر صعب، لأننا لم نكن قد حصلنا على ميدالية ذهبية في الأولمبياد من قبل، ولكنني نجحت في تحقيق هذا الحلم».

وواصل: «تعاملت مع نيمار كصديق وطرحت عليه الأفكار ومنهج العمل، واللاعبين اتحدوا بشكل جيد، وكانت لديهم الثقة في تحقيق شيء كبير، ونجحنا في إسعاد الشعب البرازيلي».

وزاد: «كرة القدم في البرازيل أشبه بالعقيدة الدينية، كل ثانية يصبح لديك لاعب جديد، وهناك مئات اللاعبين الذين يمنحوك الفرصة لتشكيل 4 منتخبات، لكن المسألة أقل بالنسبة لمصر».

وأتم: «الجماهير والإعلام في البرازيل لا يرحمان المدرب، وكنت مرشحًا لتدريب المنتخب البرازيلي الأول من قبل».