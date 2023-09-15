ميادة الحناوي في حفل «ليلة من الزمن الجميل»: تحية حب من سوريا إلى السعودي

استقبل الجمهور النجمة الكبيرة ميادة الحناوي، بتصفيق حار، قبل أن تبدأ فقرتها في حفلها المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، الخميس 14 سبتمبر، والممتد حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، ضمن حفلات موسم صيف جدة.

وقالت ميادة “نورتوني اليوم وسعيدة كتير بوجودكم.. وتحية من سوريا، تحية حب وتقدير إلى المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، وبشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ اللي أتاح لي الفرصة للتواجد اليوم”.

وهتف الجمهور باسمها “ميادة ميادة”، وتمنت أن يظلوا في حالة سعادة دائمة، لتفتتح فقرتها بأغنية “هي الليالي كده”.



وبدأ الجمهور السعودي في التفاعل مع ميادة الحناوي ويطلب منها أغاني محددة لتقدمها لهم خلال الحفل، وارتفع أصوات الجمهور، وطلب منها أن تعيد غناء "كان يا مكان"، حيث لبت ميادة طلب الجمهور.

الحفل افتتحه المطرب الكبير محمد ثروت بأغنية تتر مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة"، وغنى للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وللموسيقار سيد مكاوي، واختتم بأغنية "بلدي"، وتم تكريمه ومنحه دعوة للمشاركة في موسم الرياض.