وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يؤيدون التحقيق في الدعم الحكومي الصيني للسيارات الكهربائية

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أعلن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، تأييدهم لخطط الاتحاد لإجراء تحقيق في الدعم الي تقدمه الحكومة الصينية للسيارات الكهربائية المستوردة من الصين.

ورحب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر لدى وصوله إلى مدينة سانتياجو دي كومبوستيلا الإسبانية لحضور اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بإعلان المفوضية الأوروبية فتح تحقيق في دعم السيارات الكهربائية في أوروبا.

وقال الوزير "من الصواب تحقيق العدالة.. كل شيء يجب أن يلتزم بقواعد منظمة التجارة العالمية. وإذا كانت هناك مخاوف، فإن التحقيق فيها محل ترحيب".

كما قال وزير مالية فرنسا برونو لومير، إن بدء تحقيق "قرار عادل.. نريد وجود شراكة جيدة مع الصين، لكن يجب أن تقوم الشراكة على أساس قواعد عادلة وتكافؤ الفرص".

وأكدت وزيرة مالية إسبانيا ناديا كالفينو التي تستضيف بلادها اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي هذه التصريحات.

وقالت الوزيرة "لدينا مصلحة مطلقة في وجود إطار عمل تجاري يقوم على القواعد، ويتجنب كل الإجراءات التي يمكن أن تضعف أو تضر بتكافؤ الفرص بين الشركات في مختلف أنحاء العالم".

وأبدت كالفينو اقتناعها باستمرار المفوضية الأوروبية في تبني سياسة تجارية تقوم على أساس إطار عمل تجاري منفتح ويلتزم بالقواعد.

وأعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء الماضي بدء تحقيق بشأن ممارسات الإغراق في واردات السيارات الكهربائية القادمة من الصين.