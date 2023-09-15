 أستاذ تاريخ: المناطق الأثرية في ليبيا والمغرب تحتاج لتحرك دولي سريع - بوابة الشروق
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أستاذ تاريخ: المناطق الأثرية في ليبيا والمغرب تحتاج لتحرك دولي سريع


نشر في: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 12:19 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 12:19 ص

قال الدكتور غيث سليم أستاذ التاريخ القديم، إنّه متألم بسبب ما تعرض له الشعبان الليبي والمغربي، موضحًا أن زلزال المغرب كان له تأثيرات يومية كبيرة على الحياة اليومية في تلك المناطق.

وأضاف سليم، خلال لقاء ببرنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الخميس، من تقديم الإعلامية مارينا المصري: "هناك مدن قد تعرضت للدمار، ونحتاج إلى خطوات عملية للحفاظ على ما تبقى من المواقع الأثرية المهمة في المغرب".

وشدد على ضرورة التحرك الدولي السريع؛ للحفاظ على الآثار في المناطق المتضررة وصيانة المواقع التراثية في المغرب وليبيا، حيث تحتوي مدينة درنة الليبية على مواقع مهمة مثل المعبد اليهودي والمسجد الكبير، وبالتالي، فإنها جزء من التعايش، والإعصار كان شديدا وتحتاج تلك المنطقة إلى دعم دولي سريع.

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