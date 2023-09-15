الأمن التونسي يضبط مواد مهربة بحافلة نادي اتحاد بن قردان

قالت وزارة الداخلية التونسية اليوم الجمعة، إنها ضبطت مواد مهربة في عملية تفتيش بحافلة نادي اتحاد بن قردان الناشط بالدوري الممتاز لكرة القدم.

وأعلنت الداخلية عن إيقاف الحافلة بمدينة وذرف جنوب البلاد بينما كانت متوجهة إلى مدينة سليمان في الشمال، حيث من المقرر أن يلاقي اتحاد بن قردان مضيفه مستقبل سليمان ضمن مباريات الدوري هذا الأسبوع.

ويمثل الفريق مدينة بن قردان التابعة لولاية مدنين والقريبة من الحدود الليبية. ويعتمد اقتصادها المحلي على نطاق واسع على التجارة الموازية وأنشطة التهريب.

ووفق المعلومات التي نشرتها وزارة الداخلية، ضبطت قوات الأمن في الحافلة التي كان على متنها ثلاثة لاعبين ومسؤول والسائق، سلع تقدر بأكثر من 74 ألف دولار.

ومن المتوقع أن يكون المسؤولون مصدر ملاحقة من سلطات الضرائب.

وتشمل المواد المهربة أكثر من نصف طن من الفواكه الجافة و2520 شاشة هاتف جوال ذكي و 230 شاشة هاتف آيفون وتلفازين و125 كيلوجراما من مادتي المعسل والجيراك.

ونأت إدارة النادي بنفسها عن الحادثة وقالت في بيان لها إن "ما وقع حجزه (ضبطه) بالحافلة يتحمل مسؤوليته الكاملة أحد المسؤولين الذي اعترف بذلك لدى السلطات الأمنية ويتحمل مسئولية ما اقترف وكل من يكشف عنه التحقيق".

كما أعلنت عن فتح تحقيق داخلي وإقالة اثنين من المسئولين من مهامهم.