أعلن نادي أهلي بني غازي نقل مباراته في دوري أبطال أفريقيا أمام أسيك ميموزا الإيفواري إلى تونس بسبب كارثة إعصار دانيال التي ضرب ليبيا مؤخرًا وخلف ورائه قتلى وضحايا وأضرار جسيمة.

قال أهلي بني غازي في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" مزيدًا من مشاعر الحزن ننعي أنفسنا وأهلينا في الشرق الليبي بالمصاب الجلل أثر الكارثة الطبيعية الناتجة عن الإعصار الذي حل بالبلاد، والذي راح على إثرها الأهل والمباني والمال".

أضاف:" وحيث أن البلاد لازالت تعاني من أثر الإعصار، ومازال البحث جاريًا عن المفقودين، الأمر الذي زاد من أحزاننا وأدمى قلوبنا".

تابع:" وحيث أن الفريق الأول لكرة القدم لديه استحقاق في الدور التمهيدي الثاني من بطولة أندية أفريقيا يوم الأحد 17 سبتمبر 2023، بملعب شهداء بنينا بنغازي مع فريق أسيك ميموزا العاجي".

أشار:" وحيث أن الاتحاد الأفريقي "كاف" قد رفض طلب النادي الأهلي بتأجيل المباراة إلى موعد لاحق، ولأن انسحاب فريق الأهلي سيعرضه إلى عقوبات مالية وحرمان من المشاركات الأفريقية لسنتين أو أكثر".

أتم:" الأمر الذي أضطرنا مجبورين إلى نقل المباراة إلى دولة تونس الشقيقة، حيث ستسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى دولة تونس يوم غد الجمعة 15 سبتمبر 2023 لملاقاة فريق أسيك ميموزا العاجي يوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 على ملعب مدينة سوسة التونسية الساعة الرابعة والنصف مساء بتوريت ليبيا".