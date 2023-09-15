تكريم ميادة الحناوي في ختام حفل «ليلة من الزمن الجميل» في السعودية

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كرمت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية الفنانة ميادة الحناوي عقب انتهاء حفل "ليلة من الزمن الجميل"، بتقديم درع التكريم مع باقة من الزهور، ودعوتها للمشاركة في فعاليات موسم الرياض الذي يقام في السعودية.

وقدمت ميادة خلال الحفل مجموعة من أغانيها الخاصة، وتفاعل معها الجمهور طوال الحفل بالهتاف والتصفيق.

وقالت ميادة “نورتوني اليوم وسعيدة كتير بوجودكم.. وتحية من سوريا، تحية حب وتقدير إلى المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، وبشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ اللي أتاح لي الفرصة للتواجد اليوم”.

وهتف الجمهور باسمها “ميادة ميادة”، وتمنت أن يظلوا في حالة سعادة دائمة، لتفتتح فقرتها بأغنية “هي الليالي كده”.



وبدأ الجمهور السعودي في التفاعل مع ميادة الحناوي ويطلب منها أغاني محددة لتقدمها لهم خلال الحفل، وارتفع أصوات الجمهور، وطلب منها أن تعيد غناء "كان يا مكان"، حيث لبت ميادة طلب الجمهور.

الحفل افتتحه المطرب الكبير محمد ثروت بأغنية تتر مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة"، وغنى للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وللموسيقار سيد مكاوي، واختتم بأغنية "بلدي"، وتم تكريمه ومنحه دعوة للمشاركة في موسم الرياض.