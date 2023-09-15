• عمر الشريف: لا علاقة له بالتمثيل ولا يصلح «كوميديان» فى أى مكان بالعالم

• وحيد حامد: لا يستهوينى إطلاقا

سعيد صالح: ترك نفسه للمنتجين فعبثوا بموهبته

• فؤاد المهندس: أحترم فنه وأقدر أعماله

• يونس شلبى: كان فى زمانه ملكا.. وأضحك على أفلامه

• منير مراد: المونولوجيست الأقرب لقلبى



ولد الفنان إسماعيل ياسين قبل مائة وأحد عشر عاما، هذا الفنان الذى دخل تاريخ الفن المصرى والعربى من أوسع أبوابه، فهو صاحب السبق فى تحقيق الرقم القياسى فى عدد بطولات الأفلام التى صورها فى عام واحد فقط، وتقدر بنحو 16 فيلما.



وشهدت أعوام 1952، 1953، و1954، عصره الذهبى، كنجم شباك أوحد بلا منافس، مما يشير ويدل على تهافت المنتجون عليه، والتسابق لإنتاج أفلام تحقق لهم أرباحا هائلة ومؤكدة، وكشف الفنان الراحل أحمد رمزى فى حديث تليفزيونى له عن أرباح فيلم «ابن حميدو» الذى اشترك فى بطولته مع «سمعة» أو إسماعيل ياسين، حين قال إن تكلفة الفيلم قدرت بنحو 18 ألف جنيه فى حين حقق الفيلم أرباحا بلغت 300 ألف جنيه.



ورغم تهافت المنتجين على إسماعيل ياسين، والإقبال الجماهيرى الكبير على أفلامه، والتى تم ترجمتها فى عائد الإيرادات، إلا أن الموهبة الفنية، التمثيلية، والإبداعية للراحل إسماعيل ياسين، قوبلت بانقسام حاد حولها بين أهل الفن، ورغم ما حققه «سمعة» من نجاح كبير، نتج عنه أعمال تجسد قصة حياته، كما حدث فى مسلسل «أبو ضحكة جنان» للفنان أشرف عبدالباقى، الذى لعب دوره، لم يكن كافيا لدى بعض الفنانين كى يعترفوا بموهبته، أو أنه فنان من الأساس.



* الرافضون



الفنان الراحل عمر الشريف كان أكثر الفنانين غلظة وقسوة وهو يُقيِّم موهبة إسماعيل ياسين، ورغم أن المناسبة التى شهدت هجوم «الشريف» على «سمعة» لم يكن للأخير طرف فيها، لكنه كان ضحية غضب النجم العالمى، حينما شارك فى ندوة حول فيلمه «المسافر» الذى قوبل بحملة انتقادات لاذعة، هاجم عمر الشريف الجمهور المصرى بشراسة، واتهمه بعدم الوعى الفنى، ودلل على صحة كلامه بأن هذا الجمهور هو من صنع نجومية إسماعيل ياسين، رغم أنه، من وجهة نظره، لا يصلح «كوميديان» فى أى مكان فى العالم فهو ليس له علاقة بالتمثيل.



وقال الشريف: الجمهور اللى بيدخل السينما مش فاهم، وأنا عارف ده أكتر من أى حد، دول كانوا بيحبوا إسماعيل ياسين، الله يرحمه، وكان مكسر الدنيا، هو لم يقدم تمثيلا.

الكاتب الراحل وحيد حامد كان أكثر رفقا بالضاحك الباكى، فحينما سأله البعض فى لقاء له عن الفنانين الراحلين الذين كان يتمنى العمل معهم، قال وحيد: لا يستهوينى إطلاقا العمل مع إسماعيل ياسين، وهذه قناعتى رغم إدراكى بالقطع أن لديه جمهورا عريضا، لا يزال أيضا له جماهيرية لا أنكرها أبدا ولكن لو تواجدت فى زمنه، لم أكن سأكتب له.



أما الفنان الراحل سعيد صالح فكان أكثر موضوعية وهو يتحدث عن سمعه، ففى لقاء تليفزيونى له قال:

إسماعيل ياسين من «أخف دم» فى السينما المصرية، لكن للأسف شاهدته فى آخر سنين حياته الفنية، لم يكن يريد أحد أن «يشغله»، فعاد وعمل كمونولجيست مرة أخرى.



وتابع: هذا لأن إسماعيل ترك موهبته للمنتجين يعبثون بها كيفما يشاءون، ولم يسع لتطوير نفسه أو أدواره، وظل طوال مشواره الفنى يلعب نفس شخصية الرجل الساذج، فانتهى سريعا، وقد أعطانى درسا فى حياتى الفنية لم أنسه، وهو ألا أكون مثله أبدا.



* المؤيدون



وتضم قائمة المؤيدين لموهبة الراحل إسماعيل ياسين والمعترفين بقيمته، أسماء كبيرة فى عالم الفن خاصة من «الكوميديانات» وفى مقدمتهم فؤاد المهندس، فحينما سأله الإعلامى الراحل مفيد فوزى فى أحد اللقاءات التليفزيونية، هل كوميديا إسماعيل ياسين بتقول حاجة؟ فسارع المهندس بالإجابة بالتأكيد وقال: بالطبع «بتقول حاجة» حتى لو رسالة بسيطة.



وأضاف: لا أحد يمكن أن يختزل كوميديا إسماعيل ياسين فى حركات فمه فقط، فهو ليس مجرد «بؤ» بيتحرك، ولكن كوميديا ونكتة وراءها مضمون وحاجة مقصودة»، وعبر عن مدى احترامه لفنه وأعماله.



وعن نفس السؤال ومع نفس الإعلامى أجاب الراحل يونس شلبى، وقال:

كوميديا إسماعيل ياسين «قالت حاجة فى وقتها»، وهذا تاريخ يجب ألا نتجاهله.



وتابع: إسماعيل ياسين ظهر فى وقت كان الجمهور من البسطاء جدا، فحياتهم كانت فقط من البيت للعمل والعكس، وكانوا غير مدركين لما كان يحدث حولهم، وبالتالى حينما كانوا يشاهدون أفلامه، كانوا يشعرون بسعادة كبيرة، وكان إسماعيل ياسين فى زمنه ملكا متوجا على عرش الكوميديا، لدرجة أنه تم إنتاج أفلام باسمه مثل سلسلة إسماعيل ياسين فى الجيش والبوليس وغيرهما. وأنا شخصيا كنت أضحك على أفلامه.



واختار الفنان والملحن الراحل منير مراد إسماعيل ياسين ليكون أقرب «المونولوجيست» لقلبه، وقال فى لقاء إذاعى له: كنت أصدق إسماعيل ياسين فى مونولوجاته، خاصة حينما يبكى، كان يبكى من قلبه فعلا، وكان يضيف للمونولوج من روحه بخلاف الآخرين تماما، حيث يقولون المونولوج كما هو.



وقال عنه الراحل سمير صبرى فى لقاء تليفزيونى: إسماعيل ياسين بحب «أشوفه» وأتفرج على أعماله جدا، ويمتلك رصيدا كبيرا من الأفلام الكوميدية الجميلة، وأدواره «حلوة أوى».



جدير بالذكر أن حياة الفنان إسماعيل ياسين بقدر ما فيها سعادة ونجاح، بقدر ما فيها من حزن وفشل، وجاءت نهايته مؤلمة، حينما انحسرت الأضواء عنه فى الستينيات، وعزف المنتجون عن التعاون معه، وتم حل فرقته المسرحية، وتراكمت عليه الضرائب والديون، وتم مسح شرائط مسرحياته بمكتبة التليفزيون والبالغ عددها 70 مسرحية ولم يتبق منها سوى مسرحية واحدة كاملة هى «يا قاتل يا مقتول» وفصلين من مسرحية أخرى «كل الرجالة كده». وتوفى على إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة عن عمر ناهز الـ 59 عاما، وقيل إن جنازته لم يكن فيها سوى 10 أشخاص، ومنهم «أحمد رمزى والمخرج فطين عبدالوهاب ورشدى أباظة والفنانة هند رستم».