شكل المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم، لجنة لدراسة تقدير حجم الضرر الذي أصاب المدن المنكوبة في المنطقة الشرقية جراء الإعصار والفيضانات التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين.



وجاء ذلك في قرار أصدره رئيس "الأعلى للدولة" محمد تكالة، الجمعة، ونشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



ونص القرار على أن "تشكل لجنة برئاسة عبد الكريم فرج حسن آدم، وعضوية حسن سويحل استيته وخالد سعد الناظوري وصفوان محمد المسوري وخالد محمد الغريب".



وطلب القرار من اللجنة "دراسة أحوال المدن المتضررة وتقدير حجم الضرر الذي أصاب المدن المنكوبة والتنسيق لإيصال المساعدات التي خصصها المجلس الأعلى لها".



وكشفت حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في بيان صادر عن جهاز مشروعات الإسكان والمرافق التابع لها، أن نحو 5000 منزل دمرت في منطقة الجبل الأخضر جراء الإعصار الذي ضرب مدن شرق البلاد الأحد الماضي.



وأوضح أن "المنطقة تحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل حوالي 35 كلم من الطرق المتضررة، و20 كلم من الخطوط الرئيسية لتصريف مياه الأمطار".



فيما أقر مجلس النواب الليبي خلال جلسة طارئة، ميزانية للطوارئ تقدر بـ10 مليارات دينار ليبي (ملياري دولار)، لمواجهة آثار الإعصار، وإعادة تأهيل المدن المنكوبة.



وفي 10 سبتمبر الجاري، اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفا أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين.