يحتفل العالم باليوم العالمي للديمقراطية، الذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي أن تعزيز آليات الديمقراطية تعد الركيزة الأساسية لنهضة الشعوب والأمم خاصة في ظل التحولات التي تشهدها منطقتنا العربية، مثمنا الخطوات الرائدة التي اتخذتها بلداننا العربية لتحقيق الديمقراطية وسعيها الدؤوب نحو ترسيخ مبادئها.

ودعا رئيس البرلمان العربي إلى ضرورة أن تقوم البرلمانات الوطنية في الدول العربية بالمساهمة بشكل حثيث في وضع برامج وطنية واستراتيجيات تساهم في رفع وعى الشعوب بآليات تطبيق الديمقراطية وخاصة لدى جيل الشباب حيث أن العالم أصبح قرية صغيرة نتيجة الثورة التكنولوجية التي تشهد تطورا ملموسا يوم بعد يوم.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أهمية العمل من أجل بناء جيل واعي للمفاهيم الصحيحة والأسس الحقيقية لممارسة الديمقراطية التي تسعى لبناء المجتمعات وليس هدمها.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن هذا اليوم يشكل فرصة هامة لتسليط الضوء على النماذج العربية الناجحة التي مارست الديمقراطية وعززت من مشاركة مختلف فئات المجتمع في عملية صنع القرار على كافة المستويات وفي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.