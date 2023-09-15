وزيرة الخارجية الألمانية تحيي ذكرى وفاة أميني في إيران

تعهدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، بدعم ألمانيا للشعب الإيراني في الذكرى السنوية الأولى يوم السبت، لوفاة شابة كردية احتجزتها شرطة الآداب الإيرانية لارتدائها الحجاب بشكل غير لائق.

وقالت بيربوك قبل الذكرى السنوية لوفاة جينا مهسا أميني:"حتى لو اختفت الاحتجاجات من العناوين الرئيسية ، فلن نترك شعب إيران بمفرده" .

وأضافت بيربوك "سنضع مصير الشعب في إيران على جدول أعمال بروكسل ونيويورك وجنيف".

وأشعلت وفاة أميني في المستشفى أخطر الاحتجاجات في إيران منذ عقود في خريف العام الماضي. وانتشرت الاحتجاجات التي بدأت من المناطق الكردية، أولا ضد الحجاب الإلزامي، ثم تحولت إلى احتجاجات ضد نظام الحكم الإسلامي بأكمله.

وقمعت أجهزة الأمن الإيرانية الاحتجاجات بعنف.

وقالت بيربوك إن العقوبات تطبق مع شركاء ألمانيا في الاتحاد الأوروبي على من يضطهدون المواطنين في إيران. وتنظر الأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتوثق الحالات حتى يمكن تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.