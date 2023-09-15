استطلاع: غالبية الألمان يريدون دورا أكبر للأمم المتحدة في إدارة الأزمات

في ظل تزايد التوترات العالمية، أعربت غالبية كبيرة من الألمان عن رغبتهم في دور أقوى للأمم المتحدة.



ووفقا لاستطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مكتب مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية بنيويورك، وافق 83% من المواطنين الألمان الذين شملهم الاستطلاع على أنه يتعين على الأمم المتحدة أن تركز بشكل أكبر على تعزيز السلام.



وفي عام 2022 أيد 75% فقط من الألمان نفس المقولة.



ويدعم الألمان أيضا أن يكون للأمم المتحدة دور أكبر في عدد من التحديات العالمية الأخرى مثل حماية حقوق الإنسان على سبيل المثال، ارتفع عدد أولئك الذين يرغبون في مشاركة المنظمة بشكل أكبر من 57% إلى 70%. وأظهرت استطلاعات أجريت في بلدان أخرى توجهات مماثلة، مثل فرنسا وبولندا والأرجنتين والهند وكوريا الجنوبية وبريطانيا.



وظهرت اختلافات أكبر بين الدول الغربية والدول الأقل نموا في ما يسمى بالجنوب العالمي، وذلك فيما يتعلق بمسألة الأسباب الرئيسية المحتملة للصراعات في العالم؛ ففي بلدان مثل ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية يُنظر إلى التوترات بين الدول الديمقراطية والدول غير الديمقراطية على أنها تؤدي إلى الصراع. في المقابل، يميل المشاركون في الاستطلاعات في كينيا وجنوب أفريقيا والهند وتونس إلى إرجاع الخلافات والتوترات إما إلى صراعات داخلية أو خلافات بين بلدان فقيرة وغنية.



شمل الاستطلاع أكثر من 15 ألف شخص في 15 دولة خلال الأشهر الماضية.