فنلندا تحذو حذو دول البلطيق وتحظر دخول السيارات التي تحمل لوحات روسية

ذكرت الحكومة في هلسنكي اليوم الجمعة، أن فنلندا ستنضم إلى دول بحر البلطيق في منع دخول السيارات التي تحمل لوحات روسية.

واعتبارا من منتصف ليل غد السبت، يُحظر الدخول إلى تلك الدولة الواقعة في شمال أوروبا، بسيارات مُسجلة في الدولة المجاورة.

وتتبع فنلندا بذلك خط استونيا ولاتفيا وليتوانيا، التي منعت جميعها السيارات المسجلة في روسيا من عبور حدودها في الأيام القليلة الماضية.

وتعد أسس الخطوة توضيحا من المفوضية الأوروبية بدءا من الثامن من سبتمبر، بشأن تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا لغزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير عام 2022.

ووفقا للتوضيح، لم يعد بالإمكان بعد الآن للسيارات المسجلة في روسيا أن تدخل أراضي الاتحاد الأوروبي. وفنلندا عضو في الاتحاد الأوروبي ولها أطول حدود مع روسيا.

وجاء في بيان الحكومة الفنلندية أنه ليست هناك سوى استثناءات منعزلة من القاعدة، على سبيل المثال بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيين يعيشون بشكل دائم في روسيا.

ويجب إخراج السيارات المسجلة في روسيا والموجودة بالفعل في فنلندا خارج البلاد بحلول يوم 16 مارس المقبل. ولن يكون هناك أي تغيير لمتطلبات الدخول المقيدة بالفعل بصرامة على المواطنين الروس إلى فنلندا.