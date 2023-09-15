قال وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، إن السلطات نجحت بنهاية يوم الخميس في انتشال 371 جثة أخرى من المدينة التي ضربها إعصار مدمر هذا الأسبوع وسوّى أجزاء كبيرة منها بالأرض ليصل العدد الإجمالي لضحايا الكارثة إلى 3065، وذلك وفقا لما جاء في وكالة أنباء العالم العربي.



وأضاف الوزير عثمان عبد الجليل، في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) من داخل المدينة المنكوبة أن هناك أيضا أكثر من 4000 بلاغ عن مفقودين.



وتختلف هذه الأرقام قليلا عن تقديرات منظمة الصحة العالمية التي تتحدث عن خمسة آلاف قتيل، فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية اليوم الجمعة أن عدد النازحين بمناطق شرق ليبيا الأكثر تضررا من الإعصار دانيال تجاوز 38 ألف شخص.



وأشارت المنظمة إلى أن هناك نقصا حادا في مياه الشرب بمدينة درنة، بالإضافة إلى تقارير تشير إلى شح في الوقود.



لكن الوزير عبد الجليل، قال خلال المقابلة التي أجريت في ساعة متأخرة أمس الخميس إن "الإحصاءات لا تزال مستمرة".



وأضاف: "من خلال التواصل مع الوزارة (الداخلية) ومن خلال البلاغات التي تصلنا من الوزارة وفي المستشفيات عن مفقودين، وصل العدد إلى 4227 بلاغا. نسأل الله أن نتمكن من الوصول إليهم وأن يكونوا أحياء".