جهاز الطوارئ الليبي: يصعب الوصول إلى إحصاء كامل لعدد الضحايا

قال أسامة علي المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، إنّ الانتشال أولوية بالنسبة للأجهزة الليبية خشية تحلل جثامين الضحايا تحت الأنقاض وهو ما يسبب أوبئة إصابات وأمراض، كما تهتم الأجهزة المعنية بانتشال العالقين: "مر الشقيقة تواصل إرسال المساعدات إلى ليبيا".

وأضاف "علي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا نجاتي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الخميس: "تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج عائلة مع جدتها الطاعنة في السن من أنقاض منزل وهم بصحة جيدة، وهذه أخبار نعتقد أنها مطمئنة نوعا ما حول أوضاع المفقودين في الجانب الشرقي من المدينة".

وأشار إلى تمكن فرق الإغاثة الخاصة، من الدخول في شرق المنطقة المنكوبة، لتمشيطها بالكامل، مؤكدا صعوبة حصر الضحايا.

وواصل: "تم تخصيص مقابر جماعية للدفن كما يحدث في مثل هذه الكوارث لأنها أسرع طريقة لدفن الضحايا، والمعضلة تتمثل في المستشفيات، فمستشفى طبرق الرئيسي في درنة تكاد مياه الخزانات تنفد منها ولا يمكن تزويدها من المياه العمومية بسبب وجود مشكلة في اختلاط الآبار السوداء ومجاري نقل الصرف الصحي مع المياه الجوفية وشبكة المياه العامة في المدينة".



