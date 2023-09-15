أعلن نادي بنديك سبور التركي، اليوم الجمعة، تعاقده رسميا مع أحمد حسن «كوكا» مهاجم منتخبنا الوطني، ضمن تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بنديك سبور على منصة «إكس»، مقطع فيديو للإعلان عن تعاقده مع كوكا، معلقا عليه: «أحمد حسن في بنديك سبور... تعاقد فريقنا مع المهاجم المصري أحمد حسن، الذي سبق له اللعب مع كونيا سبور وألانيا سبور في بلادنا».

يُذكر أن كوكا لعب في الموسم الماضي مع فريق ألانيا سبور، بعد انضمامه إلى النادي التركي على سبيل الإعارة قادمًا من أولمبياكوس اليوناني.

وخاض كوكا مع فريق ألانيا سبور في الموسم الماضي 28 مباراة، سجل خلالهم 11 هدفا وصنع هدفا آخر.