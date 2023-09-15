مارتينيز مدربا جديدا لنادي بارادو الجزائري

أعلن نادي بارادو الجزائري، اليوم الجمعة، تعيين الفرنسي كورنتين مارتينز، مديرا فنيا جديدا له خلفا لنذير لكناوي، الذي ترك الفريق بناء على رغبته.

وذكر نادي بارادو، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مارتينز، وصل اليوم الجزائر، وهذا تمهيدا لإشرافه على الفريق في الفترة المقبلة.

يذكر أن مارتينيز - 54 عاما -، والذي سبق له تدريب منتخبي موريتانيا وليبيا، إلى جانب نادي بريست الفرنسي، أصبح ثالث فرنسي يشتغل في الدوري الجزائري هذا الموسم، بعد باتريس بوميل، المدير الفني لنادي مولودية الجزائر، وفرانك دوما، الذي عين حديثا مديرا فنيا جديدا لنادي وفاق سطيف.