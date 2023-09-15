 حريق هائل يلتهم محل عطارة بمدينة المنيا - بوابة الشروق
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حريق هائل يلتهم محل عطارة بمدينة المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 4:41 م | آخر تحديث: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 4:41 م
تمكنت قوات الحماية المدنية، بمساعدة الأهالي من إخماد حريق هائل التهم محل عطارة، بشارع الزخرفية، بحي أبو هلال جنوب مدينة المنيا، ولا توجد خسائر في الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق هائل بمحل عطارة الصابرين بحي أبو هلال جنوب مدينة المنيا.

وعلى الفور، انتقل رجال الشرطة وسيارات الإطفاء، والدفاع المدني، وتم السيطرة علي الحريق، دون خسائر في الأرواح.

وتبين من المعاينة والتحريات أن الحريق التهم محل العطارة بالكامل، وتم السيطرة علية لمنع امتداده إلى المحلات المجاورة والأدوار العلوية.

وكشفت المعاينة أن الحريق يرجح أن يكون بسبب ماس كهربائي، ولم يسفر عن خسائر بشرية.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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