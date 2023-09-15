أكد عضو قافلة الطب العسكري في مدينة درنة الليبية، نقيب دكتور هشام المالطي اليوم الجمعة، تحسن وتيرة جهود الإغاثة في المدينة ابتداء من اليوم.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، أرجع المالطي ذلك لأمرين، الأول هو وصول الفرق الدولية المحترفة، العربية والأجنبية، ومباشرتها العمل بتقنيات متطورة، أما السبب الثاني فيرجع إلى ما قال إنه "تنظيم أكثر بات يشهده محيط مناطق الإنقاذ".

وكانت المدينة المنكوبة قد شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية وصول عدد كبير من المسعفين ومتطوعي الإغاثة والسكان الباحثين عن ذويهم ضمن الجثث المنتشلة، ما سبب إرباكا كبيرا لجهود الإنقاذ بحسب تصريحات سابقة لـ(د.ب.أ) أدلى بها الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي.

وفي هذا السياق، قال المالطي الذي يرافق حاليا فريق الإنقاذ والانتشال التركي: "الجيش يسيطر على الوضع الآن، ويقوم بمنع السيارات من الدخول، إلا التي تحتاجها المنطقة، ويقتصر الدخول الآن على الهلال الأحمر وفرق الإنقاذ الدولية"، موضحا أن هذه الإدارة ساعدت على تنظيم جهود انتشال الجثث التي تسير بشكل أفضل، وفق وصفه.

ووصف المالطي الوضع العام في المدينة بالكارثي، وأكد انتشال أكثر من 100 جثة اليوم الجمعة، إلا أنه نفى وجود رقم ثابت لإجمالي أعداد قتلى الإعصار. مفسرا بالقول: "نسبة التحلل التي وصلت لها الجثث بعد انقضاء أكثر من 4 أيام كبيرة جدا".

وتابع في هذا الشأن قائلا: "فرق الانتشال لا يهمها الأرقام بقدر التركيز على القيام بعملها في انتشال كل الجثث ودفنها تقديرا للكرامة الإنسانية، وتفاديا لتفاقم الأزمة الصحية والبيئية في المنطقة".

ولم يؤكد أو ينف المالطي ما يتداول من أنباء غير مؤكدة عن عزم السلطات الليبية إخلاء كل سكان درنة، تفاديا لتفاقم الوضع الصحي وانتشار الأوبئة، إلا أنه لا يستبعد أن تدفع الضرورة إلى اتخاذ مثل هذا القرار.