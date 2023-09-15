كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن ظهور الجنرال الروسي سيرجي سوروفيكين، في العاصمة الروسية موسكو لأول مرة منذ إقالته من منصبه كقائد القوات الجوية الروسية.



وذكرت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن سوروفيكين الذي يعرف باسم "الجنرال هرمجدون"، ظهر الأسبوع الماضي في صورة تم تحديد موقعها جغرافيا بأنها في موسكو، وكان يرتدي ملابس مدنية ونظارات شمسية.



ونقلت الصحيفة عن مسئولين روس (لم تسمهم) إن سوروفيكين في "راحة" واحتفظ برتبته، لكن يبدو أنه من غير المرجح أن يعود لتولي منصباً كبيراً في أي وقت قريب.



وكان سوروفيكين قد أقيل قبل يوم على كارثة تحطم الطائرة التي أودت بحياة زعيم مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، الذي كان حليفا له.



ونوهت الصحيفة بأنه قبل 4 أيام من إقالة سوروفيكين، أجري الرئيس فلاديمير بوتين زيارة لقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية (مقر قيادة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا) حيث صافح بوتين الجنرال فاليري جيراسيموف، رئيس هيئة الأركان الروسية.



وكان جيراسيموف إلى جانب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، هدفاً متكرراً لهجوم بريجوجين اللاذع العلني الذي اتهم القيادة العسكرية الروسية بعدم الكفاءة.



وبحسب الصحيفة، كانت الرسالة واضحة أن يظل شويجو وجيراسيموف في منصبيهما، بينما تم "إسكات" منتقديهم الخارجيين وخصومهم الداخليين أو تهميشهم.



في غضون ذلك، أشارت "واشنطن بوست" إلى نائب وزير الدفاع السابق، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، الذي أقيل في أبريل ثم انضم إلى فاجنر، لم يراه أحد منذ التمرد.



وفي المقابل، أفادت الصحيفة بأنه تم إسناد مهمة في سوريا إلى اللواء إيفان بوبوف، في خطوة أثارت حفيظة العديد من المدونين الروس.



وكان اللواء بوبوف قد أقيل من منصبه كقائد لجيش الأسلحة المشتركة الـ58، بعد انتقاده قادة وزارة الدفاع الروسية في يوليو الماضي بعد بضعة أسابيع من تمرد فاجنر.