أعلن رئيس وحدة إدارة الكوارث بالاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، حسام فيصل، عن الانتهاء من تجهيز شحنات مواد إغاثة طبية طارئة، بالإضافة إلى وحدة استجابة عاجلة استعدادا للانطلاق نحو شرق ليبيا لتقديم الخدمات الصحية.



وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة: «نسابق الزمن لمنع انتشار الأمراض التنفسية والأوبئة ببعض المناطق المكتظة بالسكان، وإدارة مشكلة الجثث المنتشرة بهذه المناطق، وضمان وصول مياه شرب صالحة للمتضررين».



وأشار إلى إطلاق الهلال والصليب الأحمر الدولي نداء الطوارئ منذ اليوم الأول لوقوع الكارثة؛ لدعم جهود الاستجابة للهلال الأحمر الليبي، معقبا: «الخطر الحالي يكمن في مشكلة الجثث المتفسخة المختلطة بالمياه المالحة الحارة مع ارتفاع درجات الحرارة؛ تؤدي إلى خطر انتشار الأمراض الأوبئة بشكل كبير للغاية».



ولفت إلى تحذير الصليب الأحمر من حدوث الفيضانات بمدن الشرق الليبي قبل أسبوع من وقوع الخطر، قائلا: «توقعنا حدوث الفيضان وأرسلنا توقعاتنا من الأسبوع البائت»، مشيرا إلى عمل الفرق الطبية على مدار الساعة؛ لتقديم خدمات الإسعاف الأولية والدعم النفسي والعديد من الخدمات الطبية.



وأضاف أن فرص الوصول إلى أشخاص على قيد الحياة تتضاءل مع مرور الأيام والوقت لا سيما المناطق المغمورة بالمياه، منوها بأن المرحلة المقبلة ترتكز على تلافي مخاطر كارثة صحية من ناحية تفشي الأوبئة الأمراض، والتي أصبحت تعادل خدمات البحث والإنقاذ في سبيل محاولة تفادي تفاقم الأثر الصحي للكارثة.



وأشار إلى دعم الهلال الأحمر صندوق الاستجابة لحالات الطوارئ الخاص بالاتحاد الدولي بـ11 مليون فرانك سويسري منذ وقوع الكارثة إلى اليوم؛ بهدف دعم جهود الاستجابة على الأرض، مناشدا المجتمع الدولي؛ بتوفير التمويل غير المشروط للصندوق لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين.