الاتحاد الأوروبي يوافق على لقاح موديرنا لمواجهة السلالة الجديدة لأوميكرون

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وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، على لقاح إضافي معدل لكوفيد-19، لمواجهة السلالة الفرعية "إكس.بي.بي.1.5" لمتحور "أوميكرون".

وذكر تقرير إخباري أنه تم ترخيص لقاح "سبيكيفاكس إكس.بي.بي.1.5" المعدل، الذي طورته شركة "موديرنا" في الوقت المناسب لحملات التطعيم الموسمية ، في الاتحاد الأوروبي.

وتوصي السلطات الصحية في التكتل البالغين والأطفال من خمس سنوات، بأخذ جرعة واحدة، بغض النظر عن تاريخهم بشأن التطعيم ضد كوفيد -19، حسب المفوضية.

يأتي ذلك، بعد تقييم صارم للقاح، تحت "آلية تقييم متسارعة " من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.