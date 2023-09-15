قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موافقة الدكتور مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة المنعقد الخميس، بشأن مشروع قانون إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج؛ يأتي في ضوء الاستجابة لمطالب المصريين بالخارج.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، إلى إقرار مجلس الوزراء شروط القانون السابق مع اقتراح تعديل جديد بشأن المدة المقررة لتقدر بـ 3 أشهر بدلا من 6 أشهر، مثنيا على قرار إعادة تطبيق القانون عدولا على رغبة غير المستفيدين من القانون السابق بعد انقضاء المدة منتصف مايو الماضي.

ونوه إلى إحالة الحكومة القانون إلى مجلس النواب مع بدء دور الانعقاد الجديد مطلع أكتوبر المقبل للموافقة عليه وإصداره بالجريدة الرسمية، معقبا:«القانون مؤقت لمدة 3 أشهر فقط وبنفس الشروط القديمة المكونة عن مادتين».

وأوضح أن الشروط المقررة بالقانون تستوجب الحصول على إقامة سارية في الخارج، وتحويل وديعة دولارية بقيمة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة إلى البنك المركزي المصري عبر حساب بنكي جار، في مقابل استردادها عقب مرور 5 سنوات بالعملة المحلية بسعر صرف تاريخ الاسترداد.

وشهدت مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج، والتي أطلقتها وزارة المالية نوفمبر من العام الماضي؛ تحقيق حصيلة دولارية بلغت نحو 900 مليون دولار بعد إعفاء السيارات المستوردة من الخارج من أحكام الضرائب والرسوم.

