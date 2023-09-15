أعلنت حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها، الجمعة، تسمم 55 طفلا بمياه ملوثة في مدينة درنة إحدى مدن شرق البلاد المنكوبة جراء فيضانات الأحد الماضي.



جاء ذلك في تصريح لمدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بحكومة الوحدة حيدر السايح، نشر عبر منصة "حكومتنا" الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال السايح: "رصدنا 55 حالة تلوث (تسمم) بمياه غير صالحة للاستهلاك والشرب في درنة جميعهم أطفال".



وأضاف أن "التلوث وحالات الإسهال وقعت بين العائلات النازحة من مناطق الفيضانات بسبب اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي ووفرنا العلاج والدعم النفسي لها".



في السياق، نقل المجلس البلدي لمدينة درنة الجمعة، عن إدارة شؤون الإصحاح البيئي تحذيرها من "استخدام مياه الآبار الواقعة في نطاق وسط المدينة من بداية شارع الجيش شرقا حتى نهاية حي الموحشة غربا وحتى شاطئ البحر شمالا".



وفي 10 سبتمبر الجاري، اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفا أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين.