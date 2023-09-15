أسطورة ليفربول: اهتمام الدوري السعودي بـ صلاح سينفجر الفترة المقبلة

أكد بيتر كراوتش، أسطورة ليفربول، أنه لا يمكنه إلقاء اللوم على محمد صلاح، نجم الريدز، إذا فكر في مغادرة آنفيلد، والرحيل للدوري السعودي في الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرًا إلى أن دوري روشن سيظل بعيدًا في المستوى عن الدوريات الأوروبية الكبرى.

أغلق ليفربول الباب في وجه اتحاد جدة في الانتقالات الصيفية المنقضية للتعاقد مع محمد صلاح، على الرغم من العرض المالي الضخم الذي تقدم به الحانب السعودي ووصل إلى قرابة 215 مليون جنيه إسترليني.

قال بيتر كراوتش في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:" لا أعتقد أننا لا يمكننا الجلوس هنا ونحسده إذا كان يريد الانتقال، لقد فاز صلاح بكل شئ على الإطلاق، وسجل أهدافًا أكثر من أي شخص آخر في الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول".

أضاف:" ما يحققه صلاح وما زال يحققه أمر لا يصدق على الإطلاق، بوضوح أريده أن يبقى مع الريدز لأطول فترة ممكنة لأنه لا يظهر أي علامة على الاستسلام مطلقًا".

ويرى كراوتش أن اهتمام اتحاد جدة بضم صلاح لم يؤثر على تركيز هداف ليفربول، قائلًا:" لقد صفى صلاح ذهنه وقدم أداءًا رائعًا في المباراة الأخيرة ضد أستون فيلا".

تابع كراوتش:" بالنسبة لي لم يظهر صلاح وكأنه مستاء أو منزعجًا، ربما طُلب منه إجراء محادثة، لكنني أرى أنه سعيد للغاية بتواجده في ليفربول".

ويرى كراوتش أنه إذا ظل صلاح في أفضل حالاته فسيظل يختار الدوريات الأوروبية الكبرى بدلًا من الانتقال لـ الشرق الأوسط والدوري السعودي.

شدد كراوتش:" أعتقد أن اهتمام الدوري السعودي بصلاح سينفجر الفترة المقبلة، لا أعتقد أن هذا الوضع سيختفي، لقد أثبتت الفرق في الدوري السعودي أنهم إذا أرادوا التعاقد مع لاعب ما فسيحصلون عليه".

واصل كراوتش:" أعتقد أن صلاح سيظل ملتزمًا مع ليفربول، لكنني أرى أن الأمر قد ينجح لكلا الطرفين "النادي وصلاح" إذا حصلوا على مبلغ كبير مقابل بيعه العام المقبل، وبالنسبة لصلاح واضح تمامًا أن اللعب في الدوري السعودي مكسب كبير".

أكمل:" إذا كنت تبلغ من العمر 31 عامًا وفزت بكل شئ، جميعنا نعلم سبب ذهاب اللاعبين للدوري السعودي، وكمية اللاعبين الجيدين الذين يشتروهم سيجعل هذا الدوري تنافسيًا".

أتم كراوتش:" دعونا نكون صادقين، لقد تأخرنا كثيرًا عن المستوى الذي تريد أن تصل إليه كلاعب شاب، بالطبع إذا كان عمري 21 أو 22 عامًا، وأتيحت لي الفرصة للذهاب لريال مدريد أو الدوري السعودي، بالطبع ستختار مدريد إلا إذا كان لديك دوافع مالية".