 المفوضية الأوروبية تتخذ اليوم قرارا حول ما إذا كانت ستمدد القيود على منتجات الحبوب الأوكرانية - بوابة الشروق
الجمعة 15 سبتمبر 2023 5:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟
النتـائـج تصويت

المفوضية الأوروبية تتخذ اليوم قرارا حول ما إذا كانت ستمدد القيود على منتجات الحبوب الأوكرانية

بروكسل - د ب أ
نشر في: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 5:37 م | آخر تحديث: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 5:37 م

تقرر المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، ما إذا كانت ستمدد القيود التجارية المثيرة للجدل على منتجات الحبوب الأوكرانية المخصصة للاستيراد إلى الاتحاد الأوروبي أو عبره.

ومع انتهاء اللائحة الحالية عند منتصف ليل الجمعة تنتظر المفوضية حتى اللحظة الأخيرة لإصدار الإعلان، حيث تتعارض مطالب أوكرانيا مع مطالب بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وهددت بولندا والمجر بتقييد التجارة من تلقاء نفسها إذا فشلت المفوضية في تمديد الإجراءات، في حين حثت كييف بروكسل على إلغاء تلك الإجراءات .

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) يقول إن كييف تتوقع من المفوضية "أن تلتزم بكلمتها وترفع جميع القيود المفروضة على الصادرات الزراعية الأوكرانية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك