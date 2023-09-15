المفوضية الأوروبية تنهي رقابتها للنظام القضائي في بلغاريا ورومانيا

أنهت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، رسميا رقابتها على النظام القضائي وسيادة القانون في بلغاريا ورومانيا.

وأجرى كلا البلدين إصلاحات مهمة في السنوات القليلة الماضية، حسبما قالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين.

وقالت إن المفوضية، مع ذلك، ستستمر في التحقق بشكل منتظم من وضع سيادة القانون، كما تفعل مع كل الدول الأخرى بالاتحاد الأوروبي.

ومنذ الانضمام إلى التكتل الأوروبي في عام 2007، كان النظام القضائي وسيادة القانون في كلا البلدين يخضع لتدقيق خاص من جانب بروكسل، للفساد المستشري والجريمة المنظمة.

وبسبب هذه المسائل، لم توافق الدول الأعضاء الأخرى بالاتحاد بعد بالاجماع على إدخال بلغاريا ورومانيا ضمن منطقة شنجن الأوروبية، حيث يتم تعليق عمليات التفتيش على الحدود إلى حد بعيد.

غير أن المفوضية شددت مرارا وتكرارا على وفاء البلدين بكل المتطلبات للانضمام إلى شنجن.