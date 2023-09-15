دراسة علمية حديثة: توقعات بانحسار أعداد عمليات زرع الكبد

نشرت الدورية العلمية الصادرة عن الجمعية العلمية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد (AASLD) فى عدد يناير ٢٠١٣ (Liver Transplantation) نتائج دراسة هامة حديثة تتعلق بمستقبل عمليات زراعة الكبد. تتنبأ الدراسة بانحسار أعداد عمليات زراعة الكبد نتيجة لانحسار أعداد الأكباد التى يمكن نقلها فى صورة صحية وسليمة تضمن نجاحا للعمليات التى من أجلها تجرى الجراحات.

المعروف أن زراعة الكبد لمريض يعانى من تدهور وظائف كبده خاصة بعد تليفه الذى غالبا ما ينتهى إليه الحال بعد الإصابة بفيروسات الكبد المختلفة وأهمها فيروس (بى) و(سى) أو إدمان الكحوليات.

عادة ما تأتى الكبد من متبرع يوصى بنقل كبده لمن يحتاج إليها بعد وفاته. أغلب تلك الأكباد يعانى أصحابها من أمراض بالقلب الأمر الذى معه يعانى الكبد أيضا فينقل إلى المتلقى كبدا مجهدة تعانى من آثار احتقان الدورة الدموية المعروف فى حالات تضخم القلب وهبوط عضلته الرئيسية (البطين الأيسر) أو (الأيمن).

يعانى المتلقى عادة بعد انتقال الكبد إليه، الأمر الذى يشكل عبئا جديدا عليه وربما فشل الكبد فى مواصلة القيام بوظائفها. الأمر يبدو مختلفا إذا ما كانت الوفاة نتيجة حادث أو سكتة دماغية فالكبد فى تلك الأحوال تظل على حالها نظرا لأن الدورة الدموية تعد نشطة.

التقدم فى السن ومرض السكر والسمنة المفرطة عوامل قد يبدو معها أن نجاح عملية نقل الكبد قد يظل فى مرمى الخطر ومعه يجب احتمال فشل الكبد فى الاستمرار فى مواصلة أداء وظائفه بصورة مرضية.

تلك المعلومات رصدتها التجربة العلمية التى تابع فيها الأطباء نتائج عمليات نقل الكبد عبر شبكة المعلومات المتاحة التى تسجل فيها ملابسات ونتائج كل عمليات زراعة الكبد التى تتم فى الولايات المتحدة بداية من عام ١٩٨٨ حتى ٢٠٢٠. تقترح الدراسة أن تتم بعض التغيرات فى المقاييس التى على أساسها يمكن من خلالها قبول الكبد أو رفضها. من تلك التغييرات قبول نقل الكبد الدهنية أو التغاضى إلى حد ما عن التقدم فى العمر فى محاولة لتوفير عدد أكبر لمواجهة العجز البادى فى الأعداد المتناقصة.