قفز شاب - 23 عاما، في نهر الماين بمدينة فرانكفورت الألمانية، أثناء فراره من الشرطة التي كانت تطارده بسبب قيادته المتهورة.

وقالت الشرطة، اليوم الجمعة، إنه يشتبه في أن الشاب كان مخمورا أثناء القيادة. وتم القبض عليه، وجاءت نتيجة اختباره للمخدرات إيجابية للكوكايين.

ولفتت سيارة الشاب انتباه دورية شرطة بعد ظهر أمس الخميس، بسبب القيادة غير الآمنة. وعندما حاول ضباط الدورية إيقاف السيارة، انطلق مسرعا بها.

وبعد محاولة قصيرة للهروب من الشرطة، أوقف الشاب السيارة ولاذ بالفرار سيرا على الأقدام وقفز في نهر الماين، لكنه لم يصمد طويلا في النهر، وسلم نفسه للشرطة، وتم اقتياده إلى مركز الشرطة لبدء التحقيقات.