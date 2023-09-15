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ميكالي يكشف موقفه من ضم صلاح لقائمة المنتخب في أولمبياد باريس

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 2:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 سبتمبر 2023 - 2:05 ص

كشف البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، موقفه من ضم محمد صلاح إلى قائمة الفريق المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024».

وكان المنتخب المصري قد ضمن مشاركته في أولمبياد باريس 2024، بعد احتلاله المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي أقيمت في المغرب شهر يونيو الماضي.

وقال ميكالي في تصريحات تليفزيونية: «صلاح يمثل نفس قيمة نيمار في البرازيل، وبالطبع، نحتاج للاعبين بهذه المكانة معنا في الأولمبياد».

وأضاف: «اختيار صلاح ضمن الثلاثي الكبير في قائمتنا بأولمبياد باريس يخضع لعدة عوامل، ونفس الأمر بالنسبة لعناصر أخرى».

وأتم: «أنا واثق من قدرة هذا الفريق على تحقيق ميدالية في الأولمبياد، وأعد الجميع أننا سنقاتل للوصول إلى هذا الهدف».


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