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أجرى أحمد سعيد لاعب المنتخب الوطني لكرة الطائرة، جراحة الرباط الصليبي وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة النهائية ببطولة أمم أفريقيا، التي توج الفراعنة بلقبها على حساب الجزائر بنتيجة 3/1.

وتعرض سعيد للإصابة مع بداية الشوط الثاني من المباراة النهائية، وتم نقله للمستشفى على الفور.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة، على سرعة إجراء عملية الرباط الصليبي للاعب في إحدى المستشفيات الخاصة بالمعادي.

وعقب إجراء العملية ،اليوم الخميس، حرص ياسر قمر رئيس الاتحاد وتامر بيبرس عضو مجلس الإدارة، واللاعبين أحمد صلاح ورضا هيكل ومحمد عسران وسيف عابد على الاحتفال بالكأس مع سعيد، الذي لم يستطع استكمال المباراة أو الاحتفال مع اللاعبين.

وتوج سعيد بجائزة أفضل ضارب مركز 4 في البطولة وتسلمها بدلا منه لـ محمد عسران.