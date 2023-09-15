ناشطة المناخ السويدية جريتا تونبرج تمثل أمام القضاء مجددا بسبب احتجاج غير قانوني

تمثل ناشطة المناخ السويدية جريتا تونبرج، أمام القضاء مجددا الشهر الجاري، بسبب المشاركة في احتجاج آخر بشكل غير قانوني هذا الصيف، مما تسبب في عرقلة حركة المرور في مدينة مالمو بجنوب السويد.

وذكر مكتب الادعاء العام في ستوكهولم اليوم الجمعة أنه وجه اتهامات إلى "امرأة شابة" شاركت في مظاهرة غير مسموح بها من أجل المناخ يوم 24 يوليو الماضي.

وقالت مساعد المدعي العام إيزابيل إيكبرج في بيان صحفي إن "المرأة رفضت الانصياع لتعليمات الشرطة بمغادرة المكان، وبالتالي فالتهمة الموجهة إليها هي مخالفة النظام العام".

وأكد ممثلو ادعاء بشكل منفصل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المرأة المذكورة هي الناشطة جريتا تونبرج 20 عاما، ومن المتوقع عقد الجلسة امام محكمة مالمو الجزئية يوم 27 سبتمبر الجاري.

وتم فرض غرامة على تونبرج يوم 24 يوليو الماضي في مالمو بسبب عدم الاستجابة لتعليمات الشرطة خلال مظاهرة احتجاج في يونيو، وأقرت آنذاك بأنها شاركت في الاحتجاج، وتجاهلت تعليمات الشرطة، ولكنها نفت ارتكاب مخالفة جنائية.

وبعد ساعات من إدانتها، شاركت في احتجاج آخر، مما ترتب عليه إعلان اليوم الجمعة استدعائها للمثول أمام القضاء مجددا.