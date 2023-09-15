وزيرة الخارجية الألمانية تدعو أمريكا لبذل جهود ضد بوتين: يحارب الديمقراطيات في العالم

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دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الولايات المتحدة إلى بذل جهد مشترك ضد الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت بيربوك في تصريحات لبرنامج "تقرير خاص مع بريت باير" الذي بثته قناة "فوكس نيوز: التلفزيونية الأمريكية المحافظة أمس الخميس (بالتوقيت المحلي): "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يحارب أيضا الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم، ولذلك يتعين أن تتضافر جهودنا.. نحن أقوى من عدوان بوتين الوحشي".

وردا على سؤال حول كيفية إنهاء الحرب، قالت بيربوك: "بالحرية والسلام لأوكرانيا. وسندعم أوكرانيا طالما استمرت الحرب".

وتحدثت بيربوك أيضا عن زيارتها إلى تكساس، حيث التقت الحاكم الجمهوري للولاية جريج أبوت.

وقالت بيربوك إنها أرادت تكوين فكرة عن الحياة اليومية لعامة السكان، مضيفة أنها اطلعت على كيفية تحول الولاية، المعروفة بثرواتها النفطية، بصورة متزايدة إلى الطاقة المتجددة.