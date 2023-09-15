قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن افتتاح معارض «أهلا مدارس» تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي؛ بشأن البحث عن آليات ووسائل جديدة؛ لمحاربة تضخم الأسعار الناجم عن تأثر البلاد بالأحداث الخارجية الدولية.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مانشيت» مع الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الخميس، إلى استمرار سياسية الدولة في عقد المبادرات المختلفة؛ بهدف مساعدة المواطن للحصول على أفضل سلعة بأفضل سعر، وذلك في إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتي بدأت بمعارض «أهلا رمضان» قبل انطلاق الشهر الفضيل بنحو 3 أشهر.

ونوه إلى انتشار معارض «أهلا مدارس» على نطاق 27 محافظة وذلك بتدشين مئات المعارض بكافة المدن والمراكز الرئيسية، فضلا عن القوافل المنتقلة بالقرى والنجوع لتغطية جميع أرجاء الجمهورية؛ بهدف تقديم السلع المدرسية وأساسيات الطلاب بأسعار مخفضة وتجنب المغالاة.

ولفت إلى مشاركة وزارة التموين والتجارة والصناعة والتربية والتعليم بالشراكة مع الاتحاد الغرف في توفير مساحات متميزة لبناء المنافذ، مشيرا إلى توريد المصانع السلع مباشرة إلى المعرض لتجنب الحلقات الوسيطة، فضلا عن تقديم متوسط خصومات تصل من 30 إلى 50 % حسب السلعة.

كما نوه إلى تقديم المعرض خصومات كبيرة على الكتب الخارجية، بالإضافة إلى إتاحة عيادات متنقلة بالمعرض؛ لقياس النظر للطلاب مجانا وتقديم النظارات الطبية بأسعار مخفضة.

ولفت كذلك إلى توجيه الدكتور على المصيلحي وزير التموين؛ بتوفير السلع الاستراتيجية مثل الأرز والسكر والزيت بالمعارض، مشيرا إلى استمرار فتح أبواب المعرض حتى نهاية الشهر الجاري مع قابلية التمديد.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخميس؛ معرض «أهلا مدارس» الرئيسي بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.

