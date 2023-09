توج جيمس ماديسون، نجم توتنهام، بجائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي.

وتعد هذه المرة الأولى التي يفوز فيها ماديسون بجائزة لاعب الشهر في البريميرليج، حيث صنع هدفين ضد برينتفورد وسجل هدفا أمام بورنموث.

ونجح ماديسون في التفوق في سباق الفوز بالجائزة على كلًا من تايوو أونيي من نوتنجهام وجارود بوين من وست هام وبريان مبيومو من برينتفورد وكارو ميتوما من برايتون ورودري من مانشستر سيتي.

What a start to life with @SpursOfficial! 🎯



Your @EASPORTSFC Player of the Month for August is @Madders10!#PLAwards pic.twitter.com/S5u3bhdcL8