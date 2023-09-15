روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات تحت الماء

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الجمعة، إن روسيا تطور غواصات نووية جديدة، ومسيرات "تحت الماء" (غواصات مسيرة).

وأضاف شويجو أن البحرية الروسية استقبلت سفينتين جديدتين هذا العام، وستتلقى 12 أخرى بحلول نهاية العام، لافتاً إلى أن تحديث البحرية يسمح بحماية المصالح الجيوسياسية لروسيا، بحسب وكالة رويترز.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، في يوليو الماضي، إن البحرية الروسية ستتلقى 30 سفينة جديدة خلال العام الجاري، لكن لم يوضح وزير الدفاع الروسي سبب هذا الانخفاض في عمليات التسليم المتوقعة.

وفي سياق منفصل، قال الجيش الأوكراني على تطبيق التواصل "تليجرام"، أمس الخميس، إن قواته هاجمت سفينتي دورية روسيتين ودمرت نظاماً متطوراً للدفاع الجوي في غرب شبه جزيرة القرم المحتلة، في تصعيد واضح لضرباتها في منطقة البحر الأسود.

وتأتي تلك الهجمات غداة إعلان كييف أنها ألحقت أضراراً جسيمة بغواصة وسفينة إنزال روسيتين تخضعان لإصلاحات في هجوم صاروخي على حوض بناء السفن في ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، مقر أسطول البحر الأسود الروسي.