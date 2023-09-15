زيادة سعر الفائدة في روسيا للمرة الثالثة على التوالي

رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثالثة على التوالي، لمواجهة مخاطر التضخم، بعد الزيادة الطارئة للفائدة الشهر الماضي والتي لم تحقق تأثيرا كبيرا في وقف تراجع الروبل الروسي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسية اليوم الجمعة من 12% إلى 13%. وقال البنك في بيان إنه سيدرس مدى الحاجة لزيادات جديدة في الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة.

وإلى جانب إعلان زيادة الفائدة قال أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك إنهم يتوقعون أن يتراوح معدل التضخم خلال العام الحالي بين 6 و7%، في حين كانت التوقعات السابقة تتراوح بين 5 و6.5%.

وقالت إيلفيرا نابولينا محافظ البنك المركزي الروسي "رفعنا الفائدة الرئيسية لأن مخاطر التضخم تحققت ونخطط لإبقائها مرتفعة لفترة طويلة من الوقت حتى نقتنع بأن تراجع التضخم مستدام وطبيعي".

وفقد الروبل الروسي مكاسبه بعد إعلان زيادة الفائدة لكنه ظل أعلى من مستواه أمس بنسبة 0.5% ليسجل 96.8675 روبل لكل دولار بحلول الساعة 3.29 مساء بتوقيت موسكو. كان الروبل قد ارتفع في بداية تعاملات اليوم بنسبة 1.3%.

يذكر أن البنك المركزي الروسي عقد اجتماعا طارئا يوم 15 أغسطس الماضي وقرر زيادة معدل الفائدة بواقع 350 نقطة أساس، لاحتواء انخفاض قيمة العملة المحلية "الروبل".

ورفع البنك معدل الفائدة من 8.50% إلى 12%. وقال البنك "القرار يهدف للحد من المخاطر المتعلقة باستقرار الأسعار".

وأشار صانعو السياسة إلى أن تأثير انخفاض العملة المحلية على أسعار المستهلكين اكتسب زخما، كما أن التوقعات المتعلقة بالتضخم في ارتفاع.