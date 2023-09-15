انحسار التوتر مع مغادرة آلاف المهاجرين جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

أعلنت منظمة الصليب الأحمر الإيطالية، انحسار التوتر اليوم الجمعة وعودة الهدوء النسبي إلى جزيرة لا مبيدوزا الإيطالية الواقعة بالبحر المتوسط، والتى استقبلت أعدادا قياسية من مهاجري القوارب هذا الأسبوع .

وقالت المنظمة إن نحو 700 مهاجر غادروا الجزيرة الصغيرة في الصباح على متن عبارات وسفن شرطة متجهة إلى صقلية والبر الرئيسي الإيطالي. ومن المتوقع نقل نحو 2500 شخص آخرين من الجزيرة في وقت لاحق اليوم.

وقالت مديرة الصليب الأحمر الإيطالي، روزاريو فالاسترو، على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد أصبح الوضع أكثر هدوءا الآن، بعد عمليات النقل".

يشار إلى أنه منذ يوم الاثنين، وصل عدة آلاف من المهاجرين إلى الجزيرة الواقعة بين صقلية وشمال أفريقيا، وأنه في يوم الثلاثاء وحده، وصل أكثر من خمسة آلاف شخص، وهو رقم قياسي في يوم واحد.

وأدى قرب لامبيدوزا من ميناء صفاقس التونسي، الذي يبعد 190 كيلومترا فقط، إلى جعل الجزيرة نقطة نشطة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا لسنوات. وأعلن المجلس المحلي حالة الطوارئ مساء الأربعاء في ضوء الوضع المتوتر.

ويأوي مركز الاستقبال الكائن بوسط الجزيرة حاليا 6800 مهاجر، وهو رقم يتجاوز عدد السكان الرسمي في لامبيدوزا وجزيرة لينوزا المجاورة، والذي يقل عن 6500 نسمة.