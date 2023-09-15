صندوق الثروة النرويجي يستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050

قال صندوق الثروة السيادي النرويجي، إنه على الشركات التي يستثمر فيها أمواله الانتقال من "وضع لأهداف إلى التخطيط الانتقالي" في مجال التخلص من الانبعاثات الكربونية حيث يستهدف الصندوق الذي تبلغ قيمة أصوله 1.4 تريليون دولار الوصول إلى صفر انبعاثات في الشركات التي تستثمر فيها بحلول 2050.

وقال الصندوق المسمى نورجس بنك إنفستمنت مانجمنت اليوم الجمعة إنه على مجالس إدارة الشركات دمج مخاطر التغير المناخي في استراتيجياتها ووضع خطط انتقالية للوصول إلى أهداف خفض الانبعاثات الكربونية. كما يجب على مجالس الإدارة تقييم تأثيرات ارتفاع درجة حرارة الأرض على أنشطة الشركات، وسلاسل القيمة والطلب على منتجاتها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كارين سميث إيهناشو رئيس شؤون الحوكمة والالتزام بالقواعد في صندوق الثروة القول إنه "بعد أن أصبحت تأثيرات التغير المناخي أكثر وضوحا رأينا بالفعل ضرورة تحديد توقعاتنا بدقة".

يذكر أن الصندوق وهو أكبر مالك منفرد للشركات المطروحة في البورصات على مستوى العالم يرى أن التغير المناخي خطرا ماليا وقال في العام الماضي إنه سيطالب الشركة المستثمر فيها أن تصل إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050 على أقصى تقدير.

وفي بيان اليوم الجمعة، عرض الصندوق توجيهاته بشأن استخدام حصص الانبعاثات الكربونية، وقال إنه في حين يجب على الشركات التركيز على خفض الانبعاثات "يمكن استكمال حصص الانبعاثات المؤكدة والإضافية للإشارة إلى طموحات مناخية عالية".