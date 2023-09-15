وفد كوري جنوبي يزور أوكرانيا لدعم إعادة إعمارها

زار وفد كوري جنوبي يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، أوكرانيا لأول مرة لدعم إعادة إعمارها.

واجتمع الوفد الذي يقوده وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري الجنوبي وون هي-ريونج، مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية، كييف، وأعرب عن عزم كوريا الجنوبية للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت وزارة الأراضي الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إن "الوفد للتعاون في إعادة إعمار أوكرانيا" زار كييف يومي 13 و14 سبتمبر الجاري.

وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رجال أعمال كوريون يمكنهم المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، بزيارة أوكرانيا بعد اندلاع الحرب فيها.

وتكون الوفد من 30 مسؤولا من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك وزارة الأراضي، وزارة المحيطات ومصايد الأسماك، وشركة الأراضي والإسكان الكورية، وشركة سامسونج سي آند تي، وشركة هيونداي للهندسة والإنشاءات.

وقال مسؤول بوزارة الأراضي إنه تم اختيار الشركات المشاركة في الوفد، باعتبارها قادرة على تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار التي تحتاجها وتهتم بها أوكرانيا.

وجاءت زيارة الوفد إلى أوكرانيا في إطار إجراءات متابعة "مبادرة التضامن من أجل السلام في أوكرانيا" التي أعلنها الرئيسان الكوري الجنوبي يون سيوك-يول والأوكراني زيلينسكي خلال قمتهما في أوكرانيا في يوليو.

والتقى زيلينسكي بالوفد واقترح التعاون في مختلف المجالات مثل السكك الحديدية عالية السرعة والموارد المائية والطاقة والدفاع والتصنيع، ومشاركة الشركات الكورية في مشاريع إعادة الإعمار.

وأعرب عن شكره لخطة كوريا الجنوبية لدعم أوكرانيا، البالغة قيمتها 3ر2 مليار دولار أمريكي، التي أعلنها الرئيس يون خلال قمة مجموعة العشرين في يوم 10 سبتمبر الجاري.

وقررت الحكومة الكورية الجنوبية تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار العام المقبل إلى جانب دفعة أخرى بقيمة ملياري دولار من الدعم في شكل قروض طويلة الأجل ومنخفضة الفائدة من خلال صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، بدءا من عام 2025.