أثارت إجازة مجمع اللغة العربية بالقاهرة (مجمع الخالدين)، استخدام كلمة "تِرِنْد" في اللغة العربية، جدلا واسعا، على منصات التواصل الاجتماعي بين رافض ومؤيد، باعتبارها كلمة أجنبية.

يأتي ذلك بعدما أعلنت لجنة الألفاظ والأساليب بمجمع اللغة العربية بالقاهرة "مجمع الخالدين"، هذا الأسبوع، إجازت استخدام الكلمة، في منشور عبر الصفحة الرسمية للمجمع.

* سوء الفهم وراء الجدل حول إجازة مجمع اللغة استخدام كلمة تريند

حالة الجدل والنقد التي تعرض لها مجمع اللغة العربية عبر منصاب التواصل سببها سوء الفهم، حيث ظن الكثير من النشطاء أن المجمع أدرج كلمة "تريند" ككلمة عربية، لكن الحقيقة أنه أجاز استخدامها في اللغة العربية ككلمة معربة دخيلة على اللغة من أصل إنجليزي "trend"، مثلها كمثل كلمات كثيرة في التراث كأسماء الآلات الموسيقية، وبالتالي فهي لن تتحول لكلمة عربية أبدا.

وعرف الأستاذ الدكتور محمد رجب الوزير عضو المجمع، كلمة تريند بأنها مستخدمة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعني "موضوع ساخن جديد يُثار على منصّات مواقع التواصل الاجتماعيّ، فينتشر بسرعة في فترة زمنية قصيرة، ويهتمُّ به الجمهورُ، ويتداولونه بالحديث فيه والتعليق عليه، ويتبادلون الأخبار عنه بكثرة".

وأقر الدكتور رجب أن كلمة "تِرِنْدات" جمع لكلمة "تريند"، مشيرا إلى أن سبب إجازة استخدامها في اللغة العربية هو أنها كلمة معرَّبة عن الأصل الإنجليزي "trend" التي تعني بالأجنبية اتِّجاه أو نَزْعة أو مَيْل أو موضة.

* المجمع لا يجيز استخدام كل الكلمات الأجنبية بل يجد بديلا لها

ليست كل الكلمات الأجنبية المعربة يجيزها المجمع، بل قد يوجد القائمون على لجنة الألفاظ والأساليب كلمات أخرى موازية لها، مثل جواز استخدام مصطلح كراسة الأسئلة والأجوبة بدلًا من البوكلت، وكلمة توسيم بدلًا من هاشتاج.

ولكن يعتبر الانتشار الواسع واعتياد استخدام الكلمات الأجنبية وعدم وجود بديلا عربيا لها من أهم اسباب الاجازة، وهذا ما انطبق على كلمة"تريند".

* كيف يتم إجازة المعاني والألفاظ الأجنبية في اللغة العربية؟

يضم المجمع لجنة الألفاظ والأساليب التي تقر المعاني والألفاظ عبر 3 مراحل، الأولى في اللجنة نفسها، حيث يقدم عضو اللجنة أو خبيرها مذكرة للعرض على اللجنة، وبعد نقاش مستفيض، يتم إقرار اللفظ أو الأسلوب في اللجنة أو رفضه، وبعد ذلك تُعرض أعمال لجنة الألفاظ والأساليب على مجلس المجمع من المصريين فقط، ليؤخذ أيضًا دورته من النقاش والتعديل والقبول أو الرفض، ولو أقره المجلس يُعرَض على المؤتمر السنوي العالمي للمجمع الذي يضم أعضاء المجمع من جميع دول العالم من العرب والمستعربين، فإذا أقره المؤتمر يكون اللفظ أو الأسلوب قد اكتسب بذلك المشروعية اللغوية التي تمكِّنه من الإدراج في معاجم المجمع.