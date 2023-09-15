تواصل الاحتجاجات في محافظة السويداء السورية للأسبوع الرابع

شارك الآلاف من أبناء محافظة السويداء اليوم الجمعة، في التظاهرة التي شهدتها ساحة السير وسط المدينة، وسط إعادة المطالب التي رفعوها منذ بداية الاعتصامات قبل نحو شهر.

وقال أيهم الشوفي أحد منظمي الاعتصامات في ساحة السير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نظم المشاركون في المظاهرة القادمين من المدن والبلدات والقرى وقفات اعتصام قبل توجههم إلى ساحة السير/ الكرامة وتم اليوم إلغاء بيان للهيئة السياسة للعمل الوطني في السويداء بالتنسيق والتعاون مع الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز".

وأعاد المحتجون اليوم إغلاق مبنى فرع حزب البعث في محافظة السويداء.

وقال منهل عزالدين أحد المشاركين في المظاهرة اليوم: "رفع المتظاهرون لوحات تمثل خارطة سوريا في دليل على وحدة الشعب السوري وقد زادت اليوم مشاركة نساء السويداء في المظاهرة".

وأنهى الحراك الشعبي في محافظة السويداء أسبوعه الرابع من المظاهرات بعد قرارات الحكومة السورية رفع أسعار المحروقات وارتفاع أسعار المواد الغذائية وهبوط قيمة الليرة السورية، ثم رفعت شعارات سياسية تطالب باسقاط النظام .