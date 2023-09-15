الزراعة: مستمرون في الإفراج عن خامات الأعلاف لضمان استمرار الإنتاج

قال محمد القرش، المتحدث الرسمي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة أفرجت عن 7,6 ملايين طن من الأعلاف، بتكلفة 3 مليارات دولار للإفراج عن هذه الشحنات، ما يؤكد جدية الدولة في توفير خامات الأعلاف للمربين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «تحت الشمس»، تقديم الإعلامي أحمد سالم، والمذاع على قناة «الشمس»، مساء الخميس، أن هناك متابعة دورية للأعلاف وعمليات الإفراج عنها، بناء على اجتماعات وتنسيقات مع اتحاد المنتجين والمربين؛ للتعرف على احتياجاتهم من الذرة وفول الصويا، مؤكدا استمرار عمليات الإفراج عن خامات الأعلاف بشكل دوري.

ولفت إلى أن الوزارة تتابع وصول هذه الشحنات من المستوردين إلى مصانع الأعلاف ثم للمربين حتى تكون بأسعار مناسبة، منوهًا بأن أولوية الوزارة هو البحث عن السعر العادل الذي يخدم المربي والمستهلك واستمرار العملية الإنتاجية.

وأشار إلى أن توفير خامات الأعلاف تضمن الإقبال المستمر من المُربين واطمئنانهم فيما يتعلق بالعملية الإنتاجية، مشددًا على اتخاذ الدولة لعدة إجراءات جادة؛ لضبط الأسعار بشكل مستمر، مثل فتح منافذ لإتاحة وتوفير المعروض أمام المواطنين، وإيجاد بديل للارتفاعات غير المبررة في الأسعار، هذا إلى جانب العمل على زيادة الإنتاج المحلي.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأضاف أنه خلال الفترة من 25/8/2023 حتى 7/9/2023 تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 116 مليون دولار.



