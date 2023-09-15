بوتين العلاقات بين روسيا وبيلاروس تتطور بشكل مطرد وموثوق

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين روسيا وبيلاروس، تتطور بشكل مطرد وموثوق، وأن الاتصالات والمشاورات مستمرة في هذا الشأن، خاصة ما يتعلق بالمجال الاقتصادي.

وقال بوتين، خلال المحادثات مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو الذي يزور روسيا حاليا: "نواصل الاتصالات والمشاورات، بخصوص علاقاتنا، والتعاون بالطبع، في المقام الأول في المجال الاقتصادي. كل شيء هنا يتطور بشكل مطرد وموثوق"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا تستخدم الذخائر العنقودية، على أوسع نطاق، مضيفا أن روسيا توثق كذلك وجود مدربين أجانب في ساحة المعركة ووقعوا في الأسر، منذ بضعة أيام.

ولفت بوتين إلى أن نحو 300 ألف متطوع قاموا بالتسجيل للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة، ووقعوا عقودا مع وزارة الدفاع الروسية، مشددا في الوقت ذاته على أن جميع الرجال الذين يسجلون كمتطوعين في العملية العسكرية الخاصة يسترشدون بالدوافع الوطنية.

وأكد بوتين على أن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد والولايات المتحدة الأمريكية، تحاول إيجاد تهديدات من الخارج رغم أن الأمريكيين أنفسهم يقولون إن التهديدات تأتي من البيت الأبيض، مضيفا أن روسيا لم تنتهك ولا تنوي انتهاك أي شيء لكنها ستطور التعاون مع كوريا الشمالية في إطار القانون الدولي.

ويعد هذا هو اللقاء السابع بين بوتين ولوكاشينكو هذا العام.

كان الرئيس لوكاشينكو إلى روسيا أمس الخميس في زيارة عمل، بحسب بيان نشر على قناة "بول بيرفوفو" على تطبيق تليجرام، وهي قناة مقربة من المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي.

كانت روسيا قد أرسلت في مطلع أبريل ويونيو العام الجاري إلى بيلاروس منظومة صواريخ اسكندر القادرة على حمل أسلحة نووية وأسلحة نووية تكتيكية.