الأمم المتحدة: نتوقع أن يطلب المغرب مساعدات اليوم أو غدا لتجاوز آثار الزلزال

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أعرب منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن جريفيث، اليوم الجمعة، عن توقعاته بأن يطلب المغرب مساعدات "اليوم أو غدا" في أعقاب الزلزال الذي أودى بحياة ما يقرب من 3000 شخص.

وقال جريفيث للصحفيين في جنيف "نحن نتوقع ونأمل، لكننا نتوقع من مناقشاتنا مع السلطات المغربية صدور طلب المساعدة اليوم أو غدا".

وأضاف المسئول الأممي: "نحن، مثل الآخرين، مستعدون لتلقي طلب المساعدة.. مستعدون للعمل، ومستعدون لتقديم الدعم بعد التنسيق".

وتقدر الأمم المتحدة عدد المتضررين في مراكش وجبال الأطلس العالية بأكثر من ثلاثمائة ألف شخص.

وقال جريفيث إن المرحلة التالية هي تقديم المساعدات للناجين في شكل مأوى وغذاء وإمدادات طبية.

وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر للزلازل والذي ضرب المملكة يوم الجمعة الماضي، في انهيارات صخرية وإغلاق الطرق وعرقل محاولات فرق الإنقاذ الوصول إلى المناطق الجبلية المتضررة.

وتتعرض الحكومة المغربية لضغوط متزايدة لقبول المزيد من المساعدات الدولية. ولم تقبل رسميا حتى الآن، سوى مساعدات من أربع دول هي إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وبلغ عدد القتلى 2946 شخصا. وأصيب نحو 5674 شخصا آخرين.